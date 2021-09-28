RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Фінляндія вирішила більше не публікувати статистику COVID-хворих

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я і добробуту Фінляндії прийняв рішення більше не публікувати статистику про нові випадки коронавірусу. З четверга, 30 вересня, моніторинг буде зосереджений на прогресі у вакцинації та кількості госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MTV Uutiset.

На сайті МОЗ буде публікуватися інформація, пов'язана з коронавірусом, яка найкращим чином відображає поточний стан епідемії.

"Це відбувається на тлі збільшення числа щеплених людей і оновленої гібридної стратегії, затвердженої урядом на початку вересня", - заявив директор Департаменту здоров'я Фінляндії Міка Салмінен.

Крім того, департамент не оцінюватиме регіональну ситуацію щодо пов'язаних з коронавірусом випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияКоронавірус