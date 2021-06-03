Фінляндія продовжила обмеження на кордоні до 27 червня через мутацію коронавірусу

Уряд Фінляндії продовжило введені через пандемію COVID-19 обмеження на кордоні до 27 червня. Таке рішення влада прийняла для того, щоб перешкодити поширенню мутацій коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба фінського уряду.
"Пандемія коронавірусу триває і достатні заходи для зняття обмежень ще не прийняті. Таким чином, для запобігання поширенню нових мутацій коронавірусу, внутрішній прикордонний контроль і обмеження на кордоні будуть продовжені до 27 червня", - йдеться в повідомленні уряду.
Рішення набирає чинності з 7 червня.
Фінляндія навесні 2020 року закривала кордони, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Восени уряд дозволив в'їзд в країну без обов'язкової самоізоляції з країн, де число випадків зараження не перевищує 25 на 100 тис.жителів в останні два тижні.
Нагадаємо, в університеті Гельсінкі розробили експрес-тест на коронавірус. Він виявляє інфікування за 10 хвилин, при цьому він є таким же точним, як і ПЛР-тест.
Зазначимо, на початку березня 2021 року уряд Фінляндії знову оголосило режим надзвичайного стану в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку із зростанням кількості інфікованих коронавірусом.
Як писало РБК-Україна, раніше у Фінляндії підтвердили випадок зараження новим штамом коронавірусу, який отримав назву Fin-796h.