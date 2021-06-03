RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Фінляндія продовжила обмеження на кордоні до 27 червня через мутацію коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Фінляндії продовжило введені через пандемію COVID-19 обмеження на кордоні до 27 червня. Таке рішення влада прийняла для того, щоб перешкодити поширенню мутацій коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба фінського уряду.

"Пандемія коронавірусу триває і достатні заходи для зняття обмежень ще не прийняті. Таким чином, для запобігання поширенню нових мутацій коронавірусу, внутрішній прикордонний контроль і обмеження на кордоні будуть продовжені до 27 червня", - йдеться в повідомленні уряду.

Рішення набирає чинності з 7 червня.

Фінляндія навесні 2020 року закривала кордони, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Восени уряд дозволив в'їзд в країну без обов'язкової самоізоляції з країн, де число випадків зараження не перевищує 25 на 100 тис.жителів в останні два тижні.

Нагадаємо, в університеті Гельсінкі розробили експрес-тест на коронавірус. Він виявляє інфікування за 10 хвилин, при цьому він є таким же точним, як і ПЛР-тест.

Зазначимо, на початку березня 2021 року уряд Фінляндії знову оголосило режим надзвичайного стану в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку із зростанням кількості інфікованих коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, раніше у Фінляндії підтвердили випадок зараження новим штамом коронавірусу, який отримав назву Fin-796h.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФинляндияКарантинКоронавірус