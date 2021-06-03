Фінляндія продовжила обмеження на кордоні до 27 червня через мутацію коронавірусу

Уряд Фінляндії продовжило введені через пандемію COVID-19 обмеження на кордоні до 27 червня. Таке рішення влада прийняла для того, щоб перешкодити поширенню мутацій коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба фінського уряду.

"Пандемія коронавірусу триває і достатні заходи для зняття обмежень ще не прийняті. Таким чином, для запобігання поширенню нових мутацій коронавірусу, внутрішній прикордонний контроль і обмеження на кордоні будуть продовжені до 27 червня", - йдеться в повідомленні уряду. Рішення набирає чинності з 7 червня. Фінляндія навесні 2020 року закривала кордони, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Восени уряд дозволив в'їзд в країну без обов'язкової самоізоляції з країн, де число випадків зараження не перевищує 25 на 100 тис.жителів в останні два тижні.