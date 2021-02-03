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Фінляндія рекомендуватиме COVID-вакцину AstraZeneca для літніх людей

Автор: Андрій Козловський

Національна експертна група з питань вакцинації Фінляндії рекомендує застосування препарату проти коронавірусу AstraZeneca для старших людей. Таким чином, в країні ним можуть щеплювати людей віком до 70 років.

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Про це повідомляє Yle.

Як повідомляється, рекомендацію Національної експертної групи у майбутньому можуть змінити, коли з'явиться більше інформації про вплив COVID-препарату на людей з інших вікових груп. Для вакцинації старших людей там рекомендують вакцини з технологією мРНК, щодо яких вже відома ефективність.

Зазначимо, у Фінляндії наразі щеплення від коронавірусу отримали близько 54 тисячі людей, яким більше ніж 70 років. Вакцинацію цієї групи очікують завершити до кінця квітня.

Нагадаємо, Італія не рекомендувала щеплювати вакциною AstraZeneca людей старше 55 років.

Після цього подібне рішення щодо вакцини AstraZeneca ухвалили у Польщі та Швеції та Франції.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз погодив застосування та постачання вакцини AstraZeneca 29 січня. Вакцина отримала схвалення EMA та Єврокомісії.

Прогноз погоди
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