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У Фінляндії зафіксували максимум нових випадків COVID

Автор: Артур Родивилов

У Фінляндії повідомили про 1 259 нових інфікованих коронавірусом за останню добу. Це абсолютний добовий рекорд за весь період пандемії COVID-19 в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Фінляндії з початку епідемії зараз становить 173 632.

Влада також повідомила про 10 нових смертельних випадків, пов'язаних з пандемією коронавірусу, за останню добу, в результаті кількість жертв пандемії у Фінляндії досягла 1 246.

У світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано 256 325 799 випадків, у тому числі 5 146 679 летальних, видужали 231 532 259 осіб.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" став домінантним і становить 99% від усіх випадків захворюваності по всьому світу.

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Коронавірус