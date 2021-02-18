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У Фінляндії виявили нову мутацію COVID: має властивості відразу декількох штамів

Автор: Ігор Литвиненко

У Фінляндії виявили новий штам коронавірусу, який отримав маркування Fin-796H. Дана мутація вірусу містить в собі властивості і британського, і південноафриканського штамів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Невідомий раніше штам коронавірусу був виявлений в одному із зразків в Південній Фінляндії.

При цьому мутації у вірусі ускладнюють його виявлення як мінімум одним з рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я ПЛР-тестів. Проте фінські фахівці вважають, що причин для паніки немає, через те, що більшість тестів все ж здатні виявити дану мутацію COVID-19.

Відзначимо, в Сполучених Штатах виявили гібридний штам коронавірусу - він містить в собі "американську" та "британську" мутації SARS-CoV-2.

Раніше РБК-Україна писало, що у світі за минулий тиждень ще в 16 країнах виявили мутовані штами COVID.

Нагадаємо, в Україні поки немає обладнання для виявлення нових штамів і мутацій коронавірусу. Поки в країні не підтверджений жоден такий випадок, проте результати доводиться чекати з-за кордону.

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