У Фінляндії вводять локдаун на три тижні через COVID-19

Уряд Фінляндії ухвалив рішення ввести тритижневий локдаун в країні через коронавірус. Обмеження посилять з 8 березня.
Про це повідомляє видання Yle.
Згідно з рішенням уряду, в період з 8 по 28 березня учні середніх і старших класів будуть переведені на дистанційне навчання. Також у Фінляндії будуть припинені групові заняття для осіб старше 12 років.
Уряд внесе до парламенту пропозицію про закриття підприємств громадського харчування в більшості регіонів. Вони зможуть працювати на доставку.
Крім цього, в регіонах з несприятливою епідеміологічною ситуацією влади рекомендували заборонити проведення заходів з числом учасників більше ніж шість осіб.
Однак комендантську годину в країні вводити не будуть.
При цьому всі нинішні обмеження слід зберігати і далі. Навіть по закінченні трьох тижнів обмеження будуть зняті лише частково.
Епідемічна ситуація в Фінляндії погіршилася після різдвяних свят, частково через поширення більш заразною "британської" мутації вірусу.
Зараз приблизно три чверті підтверджених випадків у Фінляндії вважаються "британським" штамом коронавірусу.
Нагадаємо, раніше у Фінляндії підтвердили випадок зараження новим штамом коронавіруса, який отримав назву Fin-796H.
Крім того, минулого тижня уряд Фінляндії продовжило введені через пандемію обмеження на кордоні до 18 березня.