У Фінляндії вводять локдаун на три тижні через COVID-19

Згідно з рішенням уряду, в період з 8 по 28 березня учні середніх і старших класів будуть переведені на дистанційне навчання. Також у Фінляндії будуть припинені групові заняття для осіб старше 12 років.

Уряд внесе до парламенту пропозицію про закриття підприємств громадського харчування в більшості регіонів. Вони зможуть працювати на доставку.

Крім цього, в регіонах з несприятливою епідеміологічною ситуацією влади рекомендували заборонити проведення заходів з числом учасників більше ніж шість осіб.



Однак комендантську годину в країні вводити не будуть.

При цьому всі нинішні обмеження слід зберігати і далі. Навіть по закінченні трьох тижнів обмеження будуть зняті лише частково.

Епідемічна ситуація в Фінляндії погіршилася після різдвяних свят, частково через поширення більш заразною "британської" мутації вірусу.

Зараз приблизно три чверті підтверджених випадків у Фінляндії вважаються "британським" штамом коронавірусу.