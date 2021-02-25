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У Фінляндії вводять локдаун на три тижні через COVID-19

Автор: РБК-Україна

Уряд Фінляндії ухвалив рішення ввести тритижневий локдаун в країні через коронавірус. Обмеження посилять з 8 березня.

Про це повідомляє видання Yle.

Згідно з рішенням уряду, в період з 8 по 28 березня учні середніх і старших класів будуть переведені на дистанційне навчання. Також у Фінляндії будуть припинені групові заняття для осіб старше 12 років.

Уряд внесе до парламенту пропозицію про закриття підприємств громадського харчування в більшості регіонів. Вони зможуть працювати на доставку.

Крім цього, в регіонах з несприятливою епідеміологічною ситуацією влади рекомендували заборонити проведення заходів з числом учасників більше ніж шість осіб.

Однак комендантську годину в країні вводити не будуть.

При цьому всі нинішні обмеження слід зберігати і далі. Навіть по закінченні трьох тижнів обмеження будуть зняті лише частково.

Епідемічна ситуація в Фінляндії погіршилася після різдвяних свят, частково через поширення більш заразною "британської" мутації вірусу.

Зараз приблизно три чверті підтверджених випадків у Фінляндії вважаються "британським" штамом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії підтвердили випадок зараження новим штамом коронавіруса, який отримав назву Fin-796H.

Крім того, минулого тижня уряд Фінляндії продовжило введені через пандемію обмеження на кордоні до 18 березня.

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