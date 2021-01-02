У Фінляндії повідомили про перший побічний ефект від вакцини проти COVID

У Фінляндії зафіксований перший випадок побічного ефекту від вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer. Деталі ситуації поки не розголошують.

Про це повідомляє Yle.fi.

Поки в агентстві з безпеки і розвитку в області фармацевтики Fimea не розголошують деталі повідомлення про побічну реакцію заради збереження конфіденційності. Коли надійде хоча б п'ять повідомлень, тоді в агентстві розкажуть які саме побічні ефекти були викликані вакциною.

У той же час, влада вважає природним швидке появи побічної реакції та повідомлення про неї, оскільки з початку поріг прийом заявок про них нижче. Це пов'язано з недавнім стартом використання препарату. З часом будуть розглядати тільки заявки про серйозні наслідки.

Наголошується, що в останні дні 2020 року в Фінляндії були щеплені медпрацівники в Гельсінкі, Турку, Тампере, Куопіо та Оулу.

В Євросоюзі вакцинація препаратом Pfizer почалася 26-27 грудня. Також щеплення цією вакциною роблять в США і Великобританії.

31 грудня Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech. Це перша COVID-вакцина, яку схвалила ВООЗ.