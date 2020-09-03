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У Фінляндії планують зобов'язати туристів здавати тест на COVID-19

Автор: РБК-Україна

Міністерство транспорту та зв'язку Фінляндії розробляє поправки до законодавства, які зобов'яжуть транспортні компанії вимагати від туристів, які в'їжджають в країну, негативний результат тесту на коронавірус. Пропозиції щодо змін надійдуть на розгляд парламенту 7 вересня.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Очікується, що зміни будуть діяти до 31 грудня.

"У повсякденному міжнародному сполученні було б найбільш ефективно зобов'язати організатора перевезень на авіарейсах, кораблях, автобусах і поїздах подбати і перевірити наявність у туриста довідки про негативний результат тесту", - повідомив міністр транспорту і комунікацій Фінляндії Тімо Харакка.

Нагадаємо, раніше Фінляндія заборонила в'їзд для сезонних працівників з України і третіх країн.

Крім того, з 1 вересня Єгипет вводить додаткові обмеження для туристів, тепер при в'їзді в будь-яку частину країни необхідний негативний тест на COVID-19.

Додамо, що Словенія внесла Україну в "червоний список" країн, тепер українцям для в'їзду необхідний негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Прогноз погоди
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