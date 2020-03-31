У Фінляндії через коронавірус продовжили обмеження до 13 травня

Через швидке поширення коронавірусу уряд Фінляндії вирішив продовжити ряд своїх обмежень в рамках введеного в країні надзвичайного стану. Про це повідомляє Yle.

Прем'єр-міністр Санна Марін прокоментувала ситуацію в країні пов'язану з пандемією.

"Серйозність епідемії коронавірусу у Фінляндії вимагає продовження прийнятих урядом обмежень", - сказала Марін.

Як повідомляється, влада країни готова продовжити та посилити карантин, оскільки він показав свою ефективність проти поширення пандемії. Так карантин буде продовжений до 13 травня для шкіл та інших навчальних закладів, а кордони в регіоні Уусімаа залишаться закритими до 19 квітня. Обмеження, що стосуються ресторанної діяльності та масових зібрань, триватимуть до 31 травня.

Також уряд планує ввести додаткові обмеження на перетин кордону на заході і півночі Фінляндії.

Як зазначається, в країні зафіксовано 1313 випадків захворювання на коронавірус, 13 з яких померло.

Нагадаємо, уряд Фінляндії через коронавірус вирішив ізолювати регіон Уусімаа, де проживає 1,7 млн осіб і в який входить також столиця держави місто Хельсінкі.