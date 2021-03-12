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У Фінляндії та Естонії українські посольства призупинили консульський прийом через COVID

Автор: РБК-Україна

Посольства України в Естонії і Фінляндії тимчасово не будуть здійснювати консульський прийом громадян. Прийом призупинили через різке збільшення захворювання на коронавірус в країнах.

Про це повідомляють прес-служби посольства України у Фінляндії, Эстонии.

Так, посольство в Естонії призупиняє прийом громадян в консульському підрозділі з 15 по 26 березня з можливим продовженням цього терміну.

Наголошується, що запису на прийом в цей період скасовуються. Про відновлення роботи посольства буде повідомлено додатково.

"У разі невідкладних і форс-мажорних випадків з участю громадян України (ДТП, втрата документів, смерть громадян України) просимо звертатися за телефонами: + 372-60-15-835, + 372-60-15-815 або телефон оперативної служби + 372-58-87-44-77 (Не для консультацій)", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу посольство України у Фінляндії призупиняє прийом громадян в консульському підрозділі з 12 по 28 березня.

"Запис на прийом з 12 до 28 березня 2021 скасовуються! Про відновлення роботи посольства буде повідомлено додатково. Громадяни, які мали зарезервований час в період, який скасовується, будуть вжиті відразу після відновлення роботи консульського підрозділу", - йдеться в повідомленні.

У разі невідкладних і форс-мажорних випадків з участю громадян України (ДТП, втрата документів, смерть громадян України) посольство просить звертатися за телефонами: + 358-92-28-90-072, + 358-92-28-90-071, або телефон оперативної служби (+358) 4047 192 00 (Не для консультацій).

Нагадаємо, з 10 березня посольство України в Румунії призупинило консульський прийом громадян в рамках заходів щодо запобігання і протидії поширенню COVID-19.

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Новини України ФинляндияЭстонияпосольствоКоронавірус
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