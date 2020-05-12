Фінансова допомога ЄС для боротьби з COVID-19 відкриває шлях для корупції, - прокурор ЄС

Фото: Лаура Ковеши (pinterest.de)

За її словами, в умовах необхідності швидкого фінансування та меншого контролю за фондами зростає ризик шахрайства

Головний прокурор Європейського союзу Лаура Ковеші заявила, що обіцянки надання великих сум допомоги від ЄС країнам, постраждалим від коронавірусу, можуть вплинути на зростання корупції та шахрайства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За її словами, менший контроль над фондами в умовах необхідності швидкого фінансування може викликати зростання шахрайства та корупції.

"Прямі закупівлі дуже прості у використанні, тому що, якщо хтось хоче укласти контракт без проведення конкурентних торгів, дуже легко підписати контракт з компанією, яка має особливий інтерес або пов'язана з родичами, або друзями. Організовані злочинні групи особливо сильні в очікуванні та використанні кожної можливості в промисловому масштабі", - сказала вона.

Зазначимо, поки пакет заходів ЄС щодо стимулювання країн для боротьби COVID-19 все ще розробляється, але очікується, що в найближчі тижні лідери ЄС погодяться на суму до 2 трильйонів євро, які виділять з бюджету ЄС.

Політики повинні домовитися, чи будуть проводитися виплати у вигляді позик або грантів, які регіони повинні отримати фінансування і як буде відслідковуватися використання коштів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рада ЄС схвалила виділення Україні 1,2 млрд євро позики для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу. Кредит можна буде погасити протягом 15 років.

Також РБК-Україна писало, що ЄС виділить 3 млн євро на медицину в прикордонних зонах України, Білорусі та Польщі. Ці гроші виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення наданих послуг.