Не фінансуйте насильство, вбивства і злочини проти людяності. Кулеба закликав бізнес ізолювати РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував звернення до іноземних компаній із закликом розірвати всі економічні зв'язки з Росією після розв'язання війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.
Українська влада попросила глобальний бізнес припинити або хоча б призупинити операції з Росією та на її території. Кулеба вірить, що соціально відповідальні компанії повинні відмовитися від "фінансування її насильства, вбивств і злочинів проти людяності".
Очільник МЗС також закликав поділитися повним текстом заяви зі всією світовою бізнес-спільнотою. Окрім того, Кулеба навів приклад компанії Shell, яка зробила "моральний і відповідальний крок", відмовившись від проектів із РФ.
До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг озвучив головне завдання альянсу в умовах вторгнення Росії до України.
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