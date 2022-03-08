Не фінансуйте насильство, вбивства і злочини проти людяності. Кулеба закликав бізнес ізолювати РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував звернення до іноземних компаній із закликом розірвати всі економічні зв'язки з Росією після розв'язання війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Twitter дипломата .

Українська влада попросила глобальний бізнес припинити або хоча б призупинити операції з Росією та на її території. Кулеба вірить, що соціально відповідальні компанії повинні відмовитися від "фінансування її насильства, вбивств і злочинів проти людяності".

Очільник МЗС також закликав поділитися повним текстом заяви зі всією світовою бізнес-спільнотою. Окрім того, Кулеба навів приклад компанії Shell, яка зробила "моральний і відповідальний крок", відмовившись від проектів із РФ.