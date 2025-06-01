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Финал Лиги Чемпионов обернулся беспорядками: побоище фанов в Мюнхене и хаос в Париже

Воскресенье 01 июня 2025 00:49
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Финал Лиги Чемпионов обернулся беспорядками: побоище фанов в Мюнхене и хаос в Париже Иллюстративное фото: во время Лиги Чемпионов фанаты устроили побоище в Париже и Мюнхене (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня в Мюнхене состоялся финал Лиги Чемпионов, победу в котором над миланским "Интером" одержал "Пари Сен-Жермен". Фанаты обоих футбольных клубов устроили массовые беспорядки в Мюнхене и Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Futbolero Ecuador и BFM TV.

Мюнхен

В Мюнхене, на платформе станции метро произошла стычка между болельщиками "ПСЖ" и "Интера". Отмечается, что в конфликт вмешались полдюжины полицейских в шлемах и с палками.

Париж

В Париже фанаты "Пари Сен-Жермен" начали устраивать беспорядки еще во время матча. Они выходили на улицы города, крушили авто и использовали взрывчатые вещества.

Отмечается, что полиция уже провела более 60 арестов и вынуждена была применить водометы для разгона толпы.

Лига Чемпионов

Сегодня в Мюнхене состоялся финал Лиги Чемпионов - со второй попытки победу одержала "Пари Сен-Жермен".

Подробно о том, как прошел матч - читайте в материале РБК-Украина.

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