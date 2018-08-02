Фільм "Темні уми": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Темні уми" (YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Офіційний трейлер фантастичного трилера "Темні уми"

Прем'єра трилера "Темні уми" в Україні призначена на 2 серпня. Дивитися онлайн трейлер фільму можна у нас на Styler.

"Темні уми": онлайн трейлер

Картина була знята за мотивами однойменного циклу романів письменниці Олександри Брекен, що став бестселером. Режисером фільму виступила Дженніфер Ю Нелсон ( "Кунг-фу Панда" 2 і 3 частини).

Офіційний трейлер фільму "Темні уми" (YouTube / Ukrainian Film Distribution)

Ролі виконали: Амандла Стенберг ( "Коломбіана", "Голодні ігри", "Весь цей світ"), Менді Мур ("Як стати принцесою", "Поспішай кохати", "Це ми"), Харріс Дікінсон ("Траст"), Гвендолін Крісті ("Гра престолів").

Сюжет картини "Темні уми"

В Америці майбутнього лютує страшна хвороба, яка вбиває дітей. Вижити змогли тільки 2% підлітків, але й вони сильно змінилися. Кожна дитина, що не заразилася вірусом, отримала надздібності. Влада США оголошує справжнє полювання на таких дітей і відправляє їх у спеціальні табори.

Головній героїні, Руді, 16 років і вона - одна з найсильніших підлітків, які змогли вижити. Дівчині вдається втекти з табору і познайомитися з такими ж як вона дітьми-мандрівниками. Разом вони хочуть втекти від влади і знайти спокійне місце для життя. Але коли все вирішують дорослі, такий план практично не може бути виконаний. Тому юним героям доведеться застосувати свої суперсили в боротьбі за виживання.