Фільм "Небезпечне завдання": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер бойовика "Небезпечне завдання", виконавці головних ролей і сюжет фільму
16 серпня на екрани українських кінотеатрів виходить картина "Небезпечне завдання". Дивитися онлайн трейлер кримінального бойовика можна у нас на Styler.
Режисером картини виступив Йеспер Гансландт, а головна роль в американському бойовику дісталася популярному акторові Деніелу Редкліффу.
Офіційний трейлер фільму "Небезпечне завдання" (YouTube / Multiplex Cinema)
У фільмі також знімалися Пабло Шрайбер (серіали "На грані", "Американські боги", "Обдарована"), Грейс Гаммер ("Межа ризику", "Ларрі Краун", "Мила Френсіс").
Фільм "Небезпечна завдання" сподобається любителям кримінальних сюжетів, трилерів і бойовиків. Головний герой - Шон Хаггерті. Він працює пілотом і вже не раз порушував закон, коли перевозив кокаїн з Мексики до США. Одного разу дружина Шона захворює і їй потрібна дорога операція. Щоб вилікувати кохану, Шон вирушає на чергове небезпечне завдання. Ось тільки цього разу перед чоловіком стоїть вибір: слідувати плану наркокартелю або співпрацювати з управлінням по боротьбі з наркотиками США.