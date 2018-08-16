Фільм "Небезпечне завдання": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Небезпечне завдання" (YouTube / Multiplex Cinema)

Офіційний трейлер бойовика "Небезпечне завдання", виконавці головних ролей і сюжет фільму

16 серпня на екрани українських кінотеатрів виходить картина "Небезпечне завдання". Дивитися онлайн трейлер кримінального бойовика можна у нас на Styler.

"Небезпечне завдання": трейлер онлайн

Режисером картини виступив Йеспер Гансландт, а головна роль в американському бойовику дісталася популярному акторові Деніелу Редкліффу.

Офіційний трейлер фільму "Небезпечне завдання" (YouTube / Multiplex Cinema)

У фільмі також знімалися Пабло Шрайбер (серіали "На грані", "Американські боги", "Обдарована"), Грейс Гаммер ("Межа ризику", "Ларрі Краун", "Мила Френсіс").

Сюжет картини "Небезпечне завдання"

Фільм "Небезпечна завдання" сподобається любителям кримінальних сюжетів, трилерів і бойовиків. Головний герой - Шон Хаггерті. Він працює пілотом і вже не раз порушував закон, коли перевозив кокаїн з Мексики до США. Одного разу дружина Шона захворює і їй потрібна дорога операція. Щоб вилікувати кохану, Шон вирушає на чергове небезпечне завдання. Ось тільки цього разу перед чоловіком стоїть вибір: слідувати плану наркокартелю або співпрацювати з управлінням по боротьбі з наркотиками США.