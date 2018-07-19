Кадр з фільму "Одного разу в Німеччині" (YouTube/Multiplex Cinema)

Офіційний трейлер історичної картини"Одного разу в Німеччині" про події після закінчення Другої світової війни

На екрани українських кінотеатрів виходить фільм "Одного разу в Німеччині". Дивитися онлайн трейлер військової ретро-комедії можна у нас на Styler.

"Одного разу в Німеччині": онлайн трейлер

За основу сюжету фільму "Одного разу в Німеччині" були взяті два перші романи трилогії "Teilacher" Майкла Бергманна. Режисером картини став Сем Гарбарскі.

Офіційний трейлер фільму "Одного разу в Німеччині" (YouTube / Multiplex Cinema)

Ролі в історичній комедії виконали: Моріц Бляйбтрой, Антьє Трауе, Тім Сейфі, Марк Іванір, Анатоль Таубман, Ганс Лев, Паль Мачаі, Вацлав Якоубек, Джинн Вернер, Йоахім Пауль Ассбек.

"Одного разу в Німеччині" - друга спільна робота режисера Сема Гарбарскі з Моріцем Бляйбтроєм після картини "Віджай і я". Актор також раніше працював на знімальному майданчику з Антьє Трауе у фільмі "Жінка в золотому".

Зйомки ретро-комедії проходили в Німеччині, Люксембурзі та Бельгії. Прем'єра "Одного разу в Німеччині" відбулася в 2017 році на Міжнародному кінофестивалі Berlinale. Стрічка завоювала нагороди на Норвезькому міжнародному фестивалі в категорії "Приз глядачів за кращий фільм", і на фестивалі RiverRun була відзначена призом "Вибір аудиторії".

Сюжет фільму "Одного разу в Німеччині"

Події відбуваються у Франкфурті в 1946 році. Після закінчення Другої світової війни Давид Берманн і 6 його приятелів хочуть виїхати на постійне місце проживання в Америку.

У друзів все йде за наміченим планом до тих пір, коли Берманн знайомиться з Сарою Саймон. Ця жінка працює американським військовим представником в Німеччині і може зруйнувати мрії чоловіків про від'їзд до Штатів. Адже Сара починає підозрювати Давида у співпраці з нацистами.