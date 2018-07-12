Фільм "Хмарочос": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Хмарочос" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Офіційний трейлер гостросюжетного бойовика "Хмарочос" з Дуейном Джонсоном

12 липня в українському прокаті стартує показ фільму "Хмарочос". Дивитися онлайн трейлер захоплюючого американського екшну можна у нас на Styler.

"Хмарочос": онлайн трейлер

Драматичний трилер "Хмарочос" був знятий американською кіностудією Universal Pictures. Режисером і сценаристом картини є Роусон Маршалл Тербер ("Вишибали", "Ми - Міллери", "Півтора шпигуна".)

Офіційний трейлер фільму "Хмарочос" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Головну роль у фільмі виконав Дуейн Джонсон. "Хмарочос" - вже друга спільна робота актора з Маршаллом Тербером після комедійного бойовика "Півтора шпигуна".

Також у фільмі знімалися Нів Кемпбелл ( "Крик"), Пабло Шрайбер ("Прослушка", "Закон і порядок", "Помаранчевий - хіт сезону"), Ноа Тейлор ("Найп'яніший округ в світі", "І нікого не стало", "Гострі козирки") та інші.

Сюжет картини "Хмарочос"

Колишній співробітник ФБР Уїлл (Дуейн Джонсон) працює консультантом з безпеки багатоповерхових будинків. Зі своєю сім'єю він живе в одному з найбільш технологічних хмарочосів світу "Перлина", де розташовані не тільки квартири і офіси, а й приміщення з власною екосистемою.

Однак будівля виявляється не такою безпечною, як стверджували її власники. Після того, як на одному з верхніх поверхів спалахує пожежа, виникає загроза для всіх мешканців хмарочоса. Уїллу доведеться запобігти катастрофі і врятувати власну сім'ю з вогняної пастки.