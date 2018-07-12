Фільм "Монстри на канікулах 3": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Монстри на канікулах 3" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Офіційний трейлер анімаційного фільму "Монстри на канікулах 3"

12 липня в Україні стартує прокат комедії "Монстри на канікулах 3". Дивитися офіційний трейлер анімаційної стрічки від режисера Дженнді Тартаковські можна у нас на Styler.

"Монстри на канікулах 3": онлайн трейлер

Продовження американського мультфільму "Монстри на канікулах" є роботою режисера перших двох частин фільму.

Офіційний трейлер "Монстри на канікулах 3" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Дженнді Тартаковські також виступив в ролі сценариста спільно з Майклом МакКаллерсом. А одним з продюсерів картини став відомий голлівудський комедійний актор Адам Сендлер. Він же брав участь у дубляжі. В оригінальній озвучці граф Дракула говорить голосом Сендлера.

В озвучуванні персонажів анімаційної комедії на українську мову брали участь Леся Никитюк (голос капітана Еріки), телеведучий Руслан Сенічкін (голос Вейна) і MELOVIN (голос Кракена).

Сюжет картини "Монстри на канікулах 3"

У третій частині мультфільму злісний Дракула разом зі своїми друзями-монстрами відправляється в подорож на круїзному лайнері. На них чекає справжній "All Inclusive" з розвагами на будь-який смак. Монстри зіграють в баскетбол, купатимться у ваннах під місяцем і ходитимуть на ексклюзивні екскурсії.

У круїзі серце Дракули підкорить прекрасна капітан корабля Еріка. Але він і не підозрював, що загадкова красуня знає секрет, який загрожує всім монстрам.