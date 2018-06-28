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Фільм "Літо": дивитися онлайн трейлер

STYLERКіно        28.06.2018 - 09:00
Кадр з фільму "Літо" (YouTube/SonyPicturesRU)
Кадр з фільму "Літо" (YouTube/SonyPicturesRU)

Офіційний трейлер фільму Кирила Серебреннікова "Літо", сюжет картини і виконавці головних ролей

28 червня в український прокат виходить картина "Літо". Дивитися онлайн трейлер біографічного фільму про Віктора Цоя від режисера Кирила Серебреннікова можна у нас на Styler.

"Літо": офіційний трейлер фільму

Фільм про рок-культуру 80-х років минулого століття зняв російський режисер Кирило Серебренніков. Сценарій написали Михайло і Лілі Ідови.

У картині знімалися: Тео Ю, Роман Білик (лідер групи "Звери"), Ірина Старшенбаум, Філіп Авдєєв, Юлія Ауг, Микита Єфремов, Лія Ахеджакова та інші.

Офіційний трейлер фільму "Літо" (YouTube/Arthouse Traffic)

Зйомки фільму проходили в Санкт-Петербурзі влітку 2017 року до моменту затримання режисера. Серебреннікова звинуватили в розкраданні державних коштів, і помістили під домашній арешт. Над подальшим виробництвом картини Серебренніков працював під арештом дистанційно. Фільм "Літо" був представлений на Канському фестивалі в 2018 році і отримав пальмову гілку за кращий саундтрек.

Музичними продюсерами картини стали учасники групи "Звери" Роман Білик та Герман Осипов. У фільмі звучать легендарні пісні групи "Кіно", Talking Heads, Mott the Hoople, Лу Ріда.

Сюжет картини "Літо"

Події фільму відбуваються в 1981 році в Ленінграді. Музикант-початківець Вітя зустрічається на пляжі з Майком Науменко і його компанією. Вітя намагається справити враження і виконує власні пісні "Мої друзі" і "Бездельник". Тут же хлопець знайомиться з дружиною Майка, Наташею, пізніше між ними виникає симпатія.

Науменко придумує назву для групи Віктора і підтримує їх при вступі в рок-клуб, де молодий музикант зводить знайомство з авангардними рок-виконавцями того часу.

"Літо" - біографічна драма про надії, пошук і кохання, історія про життя і культуру Петербурга 80-х.

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Теги: кіно, трейлер, премьера
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