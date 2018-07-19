Фільм "Клуб молодих мільярдерів": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Клуб молодих мільярдерів" (YouTube/SuperUfd)

Офіційний трейлер біографічної драми "Клуб молодих мільярдерів", сюжет, а також виконавці головних ролей в картині

Прем'єра фільму "Клуб молодих мільярдерів" в кінотеатрах України призначена на 19 липня. Дивитися онлайн трейлер драми, заснованої на реальних подіях, можна у нас на Styler.

"Клуб молодих мільярдерів": онлайн трейлер

Біографічна драма "Клуб молодих мільярдерів" є ремейком однойменного серіалу кінця 80-х. Зйомки фільму проходили в Луїзіані. Режисером картини є Джеймс Кокс ("Прості істини", "Шосе"), він же взяв участь у написанні сценарію спільно з Кейптоном Маунзером.

Офіційний трейлер фільму "Клуб молодих мільярдерів" (YouTube/SuperUfd)

Головні ролі в драмі виконали Терон Еджертон, Енсель Елгорт, Емма Робертс, Кевін Спейсі, Кері Елвіс, Сьюкі Уотрехаус і інші. "Клуб молодих мільярдерів" є другою спільною роботою Енселя Елгорта і Кевіна Спейсі після картини "Малюк на драйві". Зйомки фільму проходили ще до початку секс-скандалу зі Спейсі.

Заради участі в зйомках "Клубу молодих мільярдерів" актриса Емма Робертс відмовилася від ролі в п'ятому сезоні "Американської історії жахів".

Сюжет картини "Клуб молодих мільярдерів"

Дія фільму розгортається наприкінці 80-х у Лос-Анджелесі. Група молодих людей вигадує нескладну аферу і намагається заробити великі гроші, обманюючи представників "золотої молоді".

Фінансова піраміда незабаром починає приносити її творцям величезний дохід, але вони не помічають, як самі стають заручниками власної схеми. Тепер "молодим мільярдерам" і їх близьким загрожує небезпека, і один з них вирішується на відчайдушний крок, щоб виправити ситуацію.