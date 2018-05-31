Фільм "Ескобар": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер біографічної кримінальної драми від Леона де Араноа "Ескобар"

"Ескобар": трейлер онлайн

Фільм "Ескобар" - це біографічна стрічка, що розповідає про історію відносин відомого у всьому світі наркобарона Пабло Ескобара і журналістки Вірджинії.

Цей художній фільм заснований на реальних подіях і був знятий з особистих спогадів журналістки Вірджинії Вальєхо, у якої був тривалий роман з наркобароном. Її мемуари були зібрані в автобіографічному романі "Любити Пабло, ненавидячи Ескобара" ("Lovind Pablo, Hating Escobar").

Офіційний трейлер драми "Ескобар" (YouTube / SuperUfd)

Картина "Ескобар" - спільна робота зіркових іспанських акторів Хав'єра Бардема і Пенелопи Крус, які і в реальному житті також є сімейною парою. Режисер і сценарист картини - Леон де Араноа. Фільм був знятий спільно Іспанією, Болгарією і Америкою. Світова прем'єра відбулася 9 вересня 2017 року. Вихід фільму в Україні призначений на 31 травня 2018 року.

У головних ролях: Пенелопа Крус, відома глядачам по роботі в півсотні фільмів, серед яких "Шинка, шинка", "Дівчина твоєї мрії", "Жінка зверху", "Кокаїн" і ін., а також Хав'єр Бардем, який зіграв у картинах "Шинка, шинка", "Старим тут не місце", "Бьютіфул", "Поки не наступить ніч", "Понеділки на сонці", "Привиди Гойї" і ін. У фільмі також знімалися: Пітер Сарсгаард, Лілліен Бланкеншіп, Жульєт Рестрепо.

Cюжет картини

"Ескобар" - це історія сходження одного з найвідоміших і значущих персонажів в світі наркобізнесу Пабло Ескобара до вершини його могутності, злочинного мільярдного багатства, політичної слави. З'явившись на світ в бідній сім'ї, Ескобар зумів піднятися з убогості і стати одним з найбагатших людей світу. Його методи збагачення включали страшні злочини, на його руках була людська кров. Але це ще й історія кохання простої журналістки, розказана нею в своїх мемуарах.