Фільм "Людина-мураха та Оса": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер супергеройського бойовика "Людина-мураха та Оса", сюжет фільму і виконавці головних ролей

Черговий блокбастер кіновсесвіту Marvel "Людина-мураха та Оса" виходить в український прокат 5 липня. Трейлер онлайн, цікаві факти про фільм, сюжетна лінія і акторський склад - в матеріалі Styler.

"Людина-мураха та Оса": онлайн трейлер

Пригодницький бойовик "Людина-мураха та Оса" заснований на однойменних коміксах Marvel і є продовженням фільму "Людина-мураха" 2015 року. Зйомки картини проходили в Джорджії в 2017 році.

Офіційний трейлер фільму "Людина-мураха і Оса" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Режисером блокбастера є Пейтон Рід, продюсер - глава Marvel Studios Кевін Файг, сценаристи - Кріс Маккенна, Ерік Соммерс, Ендрю Баррер, Гебріел Феррарі і Пол Радд.

Головні ролі виконали Пол Радд, Майкл Дуглас, Еванджелін Лілі, Мішель Пфайффер, Джеремі Реннер та інші.

Сюжет картини "Людина-мураха та Оса"

Події у фільмі про героїв з суперздатностями зменшуватися за сюжетом відбуваються після "Першого месника: Протистояння" і перед "Війною нескінченності".

Скотт Ленг (Пол Радд) намагається знайти баланс між обов'язками супергероя Людини-мурахи і батьківством. В цей час Хоуп ван Дайн (Еванджелін Ліллі) і доктор Хенк Пім (Майкл Дуглас) повідомляють йому про термінову місію.

Скотт знову одягає свій костюм, який абсолютно несподівано зменшує його до зросту в 1 метр. Не відчуваючи ніяких супергеройських переваг, Ленг стає злим і дратівливим. Крім цього, йому доводиться терпіти підколи Хенка і Хоуп.