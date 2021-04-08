Філіппіни призупинили використання вакцини AstraZeneca для людей молодше 60 років

Керівник Управління з питань харчових продуктів і медикаментів Філіппін Роландо Енріке Домінг заявив, що пауза зроблена на час розслідування в Європі повідомлень про утворення тромбів.

"Це тимчасове призупинення не означає, що вакцина небезпечна або неефективна - це просто означає, що ми вживаємо запобіжних заходів для забезпечення безпеки кожного філіппінця", - сказав Домінго.

Наразі Філіппіни отримали 525 600 доз вакцин AstraZeneca, що становить приблизно п'яту частину загального запасу країни, отриманого через COVAX. Ще 2,6 мільйона доз, придбаних приватним сектором, будуть доставлені наступного місяця.

Філіппіни розпочали свою програму щеплення 1 березня з вакцинації медичних працівників. З тих пір програма з вакцинації розповсюдилась на людей із супутніми захворюваннями та людей похилого віку.

На сьогоднішній день у країні введено майже 923 000 доз китайською вакциною Sinovac Biotech та AstraZeneca. Цьогорічна мета країни - щепити 70 мільйонів осіб із 108 мільйонів населення.