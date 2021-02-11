Філіппіни очікують першу партію китайської COVID-вакцини Sinovac

Філіппіни цього місяця планують отримати 600 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу Sinovac Biotech. Перша поставка повинна відбутися до 23 лютого.

Як повідомляється, перші 100 тисяч доз китайської вакцини будуть передані солдатам. Решту отримають медичні працівники.

Влада Філіпін також має намір почати свою програму масової вакцинації з використанням 117 тисяч доз препарату Pfizer-BioNTech, які були отримані через міжнародний центр обміну вакцинами COVAX. Їх також повинні доставити в країну у цьому місяці.

Філіппіни уклали угоди про постачання з Moderna, Gamaleya, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Novavax на 148 млн доз вакцин від коронавірусу, велика частина яких, як очікується, буде доставлена ​​в другому і третьому кварталах цього року.

Зазначається, що в країні у цьому році планують зробити щеплення 70 млн громадян, або двом третинам зі 108 млн жителів країни, для досягнення колективного імунітету.