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Філіппіни готуються приймати повністю щеплених від COVID-19 туристів

Автор: Артур Родивилов

Філіппіни планують найближчим часом почати приймати повністю вакцинованих від коронавірусу іноземних мандрівників з країн з низьким рівнем поширення інфекції. Влада назвала подію довгоочікуваною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства туризму країни.

За словами міністра туризму Бернадетти Ромуло-Пуят, міжвідомча цільова група з боротьби з коронавірусом на Філіппінах "в принципі схвалила в'їзд повністю вакцинованих туристів з країн і територій, що входять в зелений список".

"Допуск туристів з таких країн або територій, більшість населення яких вакциновано і має низький рівень поширення інфекції, дуже допоможе нашим зусиллям з відновлення, в тому числі збільшенню числа мандрівників. Цей крок також допоможе зміцнити довіру споживачів, яка вносить великий внесок у зростання ВВП", - заявила вона.

Відзначається, що в'їзд буде дозволений тільки особам, які завершили імунізацію щепленнями, схваленими Управлінням з безпеки продуктів і медикаментів Філіппін або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Влада Філіппін вже дозволили використання Pfizer і Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm і Covovax і "Супутником V".

Нагадаємо, президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що місцева влада країни буде покарана за повільне впровадження програми вакцинації від коронавірусу.

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Филиппины