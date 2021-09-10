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На Філіппінах продовжили режим лиха через COVID ще на рік

Автор: Валерія Поліщук

Президент Філіппін Родріго Дутерте продовжив режим надзвичайного стану через COVID. Він діятиме щонайменше до 12 вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Manila Times.

У своїй прокламації Дутерте зазначив, що навіть попри "значні успіхи" уряду в боротьбі з пандемією, "число випадків захворювання і смертей, викликаних COVID-19, продовжує зростати, попри зусилля і заходи щодо їх стримування".

Продовження надзвичайного стану було рекомендовано Національною радою щодо зменшення небезпеки стихійних лих та управління ними.

"Це продовження, серед іншого, дозволить національному уряду, а також місцевим органам влади продовжувати реалізацію програми з вакцинації; використовувати відповідні кошти, включаючи Фонд швидкого реагування, у своїх зусиллях щодо забезпечення готовності до стихійних лих і реагування на них для стримування поширення COVID-19; відстежувати і контролювати ціни на предмети першої необхідності і товари першої необхідності; і надавати основні послуги постраждалому населенню", - заявив президент Філіппін.

Всім урядовим установам і органам місцевого самоврядування було наказано продовжувати надавати всебічну допомогу і співпрацю один з одним, а також мобілізувати необхідні ресурси для своєчасного прийняття критичних, термінових і відповідних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, щоб зменшити і усунути загрозу COVID-19.

Президент також наказав усім правоохоронним органам забезпечити мир і порядок у постраждалих районах.

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