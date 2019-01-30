На Філіппінах у мечеть кинули гранату, є загиблі

Невідомий кинув гранату в мечеть, де саме перебували релігійні лідери мусульман

На Филиппинах в городе Замбоанга на острове Минданао неизвестный бросил в мечеть гранату, в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, четверо ранены. Об этом сообщила местная полиция, передает РБК-Украина со ссылкой на издание Rappler.

Взрыв прогремел около 00:20 в среду, 30 января, пострадавшие доставлены в городской медицинский центр Замбоанги.

Согласно предварительному отчету полиции, неизвестный вначале выключил уличный фонарь, а затем бросил гранату в мечеть, где как раз находились религиозные лидеры мусульман.

Полиция идентифицировала жертв взрыва как Хабила Рекса, 46 лет, и Бато Саттала, 47 лет.

На месте инцидента полиция обнаружила предохранительный рычаг и предполагаемую часть бельгийской гранаты PRB 423.

Фото: на месте взрыва в мечети

Напомним, 27 января на острове Холо на юге Филиппин на территории католической церкви сработали два взрывных устройства. В результате двух взрывов погибли 20 человек и более 100 пострадали.