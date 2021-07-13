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На Філіппінах через COVID зняли обмеження по вазі для поліцейських

Автор: Марія Кучерявець

Поліція Філіппін тимчасово зняла обмеження, згідно з яким співробітники не могли мати зайвої ваги. Рішення щодо скасування цього правила було прийнято через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Тисячі співробітників потребують співчуття та розуміння, виконуючи своє завдання, вони 24 години на добу в умовах пандемії…Але призупинення є лише тимчасовим, і воно буде введене в дію знову, як тільки ми повернемося до звичного життя", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що від правоохоронців почали надходити скарги про те, що їм важко скинути зайві кілограми в умовах карантинних обмежень.

У петиції, поданій незадоволеними офіцерами, стверджувалося, що політика є "шкідливою" і являється "формою дискримінації персоналу".

Відомо, що дане правило було введено ще до початку пандемії, коли екс-начальник національної поліції Дебольд Сінас публічно визнав власні зусилля і заявив, що схуднути можливо за допомогою дієти та фізичних вправ.

Зокрема, він зобов’язав 220 тисяч співробітників тренуватися щодня і кожного місяця подавати дані про масу тіла.

Так, у 2019 році майже 35% персоналу мали надлишкову вагу і майже 10% страждали ожирінням.

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