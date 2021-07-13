ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Філіппінах через COVID зняли обмеження по вазі для поліцейських

Новость на русском →
Філліпіни, Вівторок 13 липня 2021 17:09
На Філіппінах через COVID зняли обмеження по вазі для поліцейських Фото: на Філіппінах через COVID зняли обмеження по вазі для поліцейських (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Поліція Філіппін тимчасово зняла обмеження, згідно з яким співробітники не могли мати зайвої ваги. Рішення щодо скасування цього правила було прийнято через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Тисячі співробітників потребують співчуття та розуміння, виконуючи своє завдання, вони 24 години на добу в умовах пандемії…Але призупинення є лише тимчасовим, і воно буде введене в дію знову, як тільки ми повернемося до звичного життя", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що від правоохоронців почали надходити скарги про те, що їм важко скинути зайві кілограми в умовах карантинних обмежень.

У петиції, поданій незадоволеними офіцерами, стверджувалося, що політика є "шкідливою" і являється "формою дискримінації персоналу".

Відомо, що дане правило було введено ще до початку пандемії, коли екс-начальник національної поліції Дебольд Сінас публічно визнав власні зусилля і заявив, що схуднути можливо за допомогою дієти та фізичних вправ.

Зокрема, він зобов’язав 220 тисяч співробітників тренуватися щодня і кожного місяця подавати дані про масу тіла.

Так, у 2019 році майже 35% персоналу мали надлишкову вагу і майже 10% страждали ожирінням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Филлипины Коронавірус
NEWS
Проблема не у форматі: посол Франції озвучив позицію по розширенню "нормандської четвірки"
Проблема не у форматі: посол Франції озвучив позицію по розширенню "нормандської четвірки"
DAILY
Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента