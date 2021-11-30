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На Філліпінах за 3 дні вакцинують 9 млн осіб

Автор: Анна Полисученко

На Філіппінах стартувала масштабна кампанія з вакцинації. В ході кампанії планують за три дні вакцинувати 9 млн чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AlJazeera.

Кампанія стартувала на тлі заборони для в'їзду в країну навіть вакцинованим туристам через поширення штаму "Омікрон". На початку планувалося, що протягом цієї кампанії вакцинують 15 млн осіб, але згодом уряд зупинився на 9 млн.

На Філіппінах в середньому роблять 829 000 щеплень в день. Уряд повідомляє, що для цієї кампанії буде залучено 160 000 добровольців у 11 000 пунктах вакцинації по всій країні.

Філіппіни зіткнулися з одним із найбільших спалахів COVID-19 в Азії і досі сильно відстають за темпами вакцинації населення від своїх сусідів. В даний час повністю вакциновані майже 36 млн філіппінців, що становить близько третини від загальної чисельності населення (110 млн осіб). Країна планує вакцинувати 54 млн осіб до кінця року. До березня 2022 р. планується вакцинувати 77 млн осіб.

Раніше ми писали, що Філіппіни готуються приймати повністю щеплених від COVID-19 туристів.

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Филиппины