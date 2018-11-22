Філіп Морріс представляє в Україні нове покоління провідної системи нагрівання тютюну IQOS

Компанія продовжує поліпшувати IQOS щоб прискорити переключення повнолітніх курців на альтернативні продукти та створювати світ без тютюнового диму та попелу.

Київ, 21 листопада, 2018р. Прагнучи запропонувати повнолітнім курцям можливість вибору кращого продукту, афілійовані компанії Філіп Морріс Інтернешенл представили нове покоління IQOS. Нові IQOS 3 та IQOS 3 MULTI розроблено з врахуванням побажань користувачів, що дозволило покращити дизайн пристроїв та зробити використання зручнішим, одночасно зберігаючи характерні смак, сенсорні відчуття та ритуал, в комплексі з вагомою науковою базою. Пристрої нового покоління покликані сприяти переходу на кращі альтернативи зростаючої кількості курців, що позитивно вплине не тільки на їх власний стан, але також на громадське здоров’я та суспільство в цілому.

Нові пристрої представлені в Києві сьогодні. Культовий бренд пропонує найкращий смак та задоволення у своїй категорії, і майже 6 мільйонів повнолітніх курців вже перейшли на IQOS, відмовившись від сигарет.

«Ми вирішили створити кращу альтернативу для курців. Разом з IQOS наше прагнення стало реальністю. Це – справжня революція для 1.1 млрд. людей у світі, які продовжують курити,» - прокоментував Міхаліс Александракіс – Генеральний директор Філіп Морріс Україна. «IQOS 3 та IQOS 3 MULTI пропонують значні поліпшення та інновації, і є кроком вперед на шляху заохочення всіх чоловіків та жінок, які продовжують палити, перейти на альтернативи без диму та попелу. Користувачі IQOS знають, що цей продукт несе з собою позитивні зміни для багатьох проявів повсякденного життя, і ми вдячні їм.”

Кожна інновація Філіп Морріс Інтернешенл підтверджується вагомою науковою базою. Протоколи наукових досліджень та оцінок побудовано за принципами та усталеними підходами фармацевтичної галузі, і відповідають стандартам Управління контролю якості харчових продуктів та ліків США (FDA – Food and Drug Administration). IQOS виробляє аерозоль, вміст шкідливих речовин в якому в середньому на 90% нижче, ніж в сигаретному димі. Сукупність доклінічних та клінічних досліджень свідчить про те, що повне переключення на IQOS представляє менше ризиків для здоров’я, ніж куріння сигарет. Наявні данні також свідчать, що IQOS не має негативного впливу на якість повітря в приміщенні. Від 70 до 80 відсотків користувачів IQOS відмовляються від сигарет, що робить IQOS найпереконливішою бездимною альтернативою сигаретам.

Україна була в першій десятці країн, де був представлений IQOS у 2016. Сьогодні IQOS продається в 43 країнах світу.

В Україні IQOS можна купити в магазинах Києва, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси, а також онлайн з доставкою поштою.

Філіп Морріс Інтернешенл Інк. – світовий лідер в галузі науки та інновацій продуктів без тютюнового диму та попелу. Компанія розпочала роботу в Україні в 1994р. Сьогодні в країні працюють два афілійованих підприємства – Філіп Морріс Україна та Філіп Морріс Сейлз енд Дістрібь’юшен. Сукупно, в 2017р., афілійовані підприємства заплатили до бюджетів понад 15.4 млрд. грн. податків. Підприємства є значним роботодавцем держави, з штатом понад 1 300 співробітників, які працюють в кожній області України. Виробничий комплекс Філіп Морріс Україна розташовано в Харківській області.