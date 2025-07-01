Филатов снова обратился в МВД из-за "расстрельного списка" фигуранта дела об убийстве Фарион

Городской голова Днепра Борис Филатов во второй раз обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко с публичным запросом относительно "расстрельного списка", который, по данным СМИ, обнаружили в телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. По словам Филатова, правоохранители не сообщили ему, несмотря на наличие досье на него у этого фигуранта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Филатова.

"Я просил объяснить, почему оперативные подразделения и следователи МВД в течение длительного времени замалчивали факт существования этого, так сказать, "расстрельного списка", - написал Филатов.

Заявление мэра появилось после ответа Нацполиции, в котором отмечалось, что данные о Филатове и другом активисте подозреваемый получил из открытых источников. В комментарии Нацполиции от 27 июня говорилось, что во время досудебного расследования не было обнаружено доказательств подготовки к преступлениям в отношении этих лиц.

Впрочем, Филатов обращает внимание на расхождения между этим ответом и предыдущими публичными заявлениями министра. В частности, он напомнил, что почти год назад Клименко публично озвучил, что подозреваемый мог готовить новые нападения, а среди возможных целей назывался такой нардеп Максим Бужанский.

"Меня удивляет тот факт, что Вы выбрали публично предупредить только одну вероятную жертву... Ни я, ни Сергей Стерненко... не слышали об этом от Вас и Ваших подчиненных ни слова", - добавил Филатов.

Мэр также напомнил, что 1 мая этого года было совершено покушение на жизнь Стерненко. Кроме того, он обратил внимание на постоянные угрозы в свой адрес, в частности - со стороны представителей российских оккупационных структур.

В своем публичном обращении Филатов задал Клименко ряд вопросов, среди которых:

- Почему, в отличие от нардепа Бужанского, он не был проинформирован о потенциальной угрозе?

- Почему информацию он узнал из СМИ, а не от правоохранителей?

- Как бы действовал сам министр, узнав из суда о досье на себя?

Мэр Днепра также добавил, что в соответствии со статьей 14 Уголовного кодекса Украины, приготовление к преступлению является уголовным правонарушением, а одной из задач МВД является профилактика преступлений.