Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ

Колишній заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов не має статусу підозрюваного у справі про продаж Українського Медіа Холдингу (УМХ). Таку заяву зробив сам Філатов в понеділок перед візитом до Генеральної прокуратури, повідомляє РБК-Україна з посланням на "Українські новини".

"Жодне повідомлення про підозру мені не вручали, що підтверджено заявами офіційних осіб Генеральної прокуратури і відповідними документами", - сказав екс-заступник голови АП.

Філатов також висловився щодо документа за підписом прокурора Костянтина Кулика, який був опублікований в березні нинішнього року і нібито був "повідомленням про підозру". На його думку, в документі відсутні відомості про вчинення ним будь-яких кримінально караних діянь.

"По суті, мова йде про незаконне втручання прокурора в адвокатську діяльність, а саме надання правової допомоги акціонерам групи компаній" УМХ "при укладанні угоди з її продажу", - сказав Філатов.

Він підкреслив, що дана угода була укладена за нормами англійського права, за участю ряду міжнародних юридичних фірм та фінансових радників.

"Угода пройшла комплаенс-перевірку в міжнародних банках, через які вона виконувалася. Законність операції ніколи ніким не була оскаржена", - заявив Філатов.

Як повідомляєтья, в 2013 році UMH Group, основним співвласником якого виступав Борис Ложкін, був проданий холдингу ВЕТЕК Сергія Курченко. Однією з юридичних компаній, які супроводжували угоду, було адвокатське об'єднання "Василь Кісіль і партнери", де на той момент працював Олексій Філатов. Всього цю угоду обслуговували понад 30 юристів з декількох українських і зарубіжних компаній.

За оцінкою видання Forbes Україна, продаж UMH Group увійшов в ТОП-10 найбільших M & A-угод першого півріччя 2013 року.

Після обрання Петра Порошенка в травні 2014 року президентом України його Адміністрацію очолив Борис Ложкін. На посаді заступника голови АП Олексій Філатов курирував розробку і впровадження судової реформи.

Зазначається, що "перша спроба юридичного переслідування Філатова сталася напередодні першого туру президентських виборів в березні 2019 року: прокурор Кулик заявив про те, що екс-заступник голови АП отримав повідомлення про підозру. Але в Генпрокуратурі відхрестилися від заяв Кулика, а генпрокурор Юрій Луценко сказав, що Філатов не є підозрюваним".

"У справі УМХ я так і не зміг домогтися від прокурора Кулика пояснень, в яких діях є ознаки кримінальних порушень", - заявив Юрій Луценко.

Після цього Кулика вивели з групи, яка займалася справою Курченко, а Генеральна інспекція ГПУ зайнялася перевіркою інциденту з "повідомленням про підозру".

При цьому сам прокурор Кулик офіційно звинувачувався в незаконному збагаченні. Було встановлено, що сім'я Кулика володіє статком, який значно перевищує офіційно задекларовані доходи.