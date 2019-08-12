Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими

Фото: Олексій Філатов (president.com.ua)

Філатов не вважає себе підозрюваним у справі УМХ

Екс-заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов вважає претензії Генпрокуратури у справі про продаж Українського Медіа Холдингу (УМХ) політично мотивованими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

"Претензії до цієї угоди мають очевидно політичне підґрунтя, про що свідчить не тільки їх явна неспроможність, але і час, коли вони були заявлені - безпосередньо перед першим туром президентських виборів", - заявив адвокат в понеділок перед візитом до Генпрокуратури.

Він також звернув увагу на те, що ці претензії першим висунув прокурор Костянтин Кулик, особа якого "привертає увагу".

Філатов не вважає себе підозрюваним у справі УМХ, так як в "повідомленні про підозру", яку Кулик оприлюднив ще в березні, відсутні відомості про вчинення ним будь-яких кримінально караних діянь.

Адвокат підкреслив, що угода з продажу УМХ відповідала нормам англійського права і пройшла комплаєнс-перевірку у міжнародних банках. Всього цю угоду обслуговували понад 30 юристів з декількох українських і зарубіжних компаній.

Як повідомлялося, у 2013 році UMH Group, основним співвласником якого виступав Борис Ложкін, був проданий холдингу ВЕТЕК Сергія Курченка. Однієї з юридичних компаній, супроводжуючих операцію, було адвокатське об'єднання "Василь Кісіль і партнери", де на той момент працював Олексій Філатов.

За оцінкою видання Forbes Україна, продаж UMH Group увійшла в ТОП-10 найбільших M&A-угод першого півріччя 2013 року.

Після обрання Петра Порошенка у травні 2014 року президентом України його Адміністрацію очолив Борис Ложкін. На посаді заступника голови АП Олексій Філатов курирував розробку і впровадження судової реформи.

Наголошується, що "перша спроба юридичного переслідування Філатова сталася напередодні першого туру президентських виборів в березні 2019 року: прокурор Кулик заявив про те, що екс-заступник глави АП отримав повідомлення про підозру. Але в Генпрокуратурі відхрестилися від заяв Кулика, а генпрокурор Юрій Луценко сказав, що Філатов не є підозрюваним".

"У справі УМХ я так і не зміг добитися від прокурора Кулика пояснень, в яких діях є ознаки кримінальних порушень", - заявив Юрій Луценко.

Після цього Кулика вивели з групи, яка займалася справою Курченка, а Генеральна інспекція ГПУ зайнялася перевіркою інциденту з "повідомленням про підозру".

При цьому сам прокурор Кулик офіційно звинувачувався в незаконному збагаченні. Було встановлено, що сім'я Кулика володіє статком, який значно перевищує офіційно задекларовані доходи.