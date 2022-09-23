Филатов рассказал, почему дороги не ремонтируют как раньше

Поэтому ни в Днепре, ни в других территориальных общинах у местного самоуправления нет возможности масштабно асфальтировать дороги, добавляет он.

Впрочем, по его словам, в Днепре используются все возможности, чтобы все же улучшить ситуацию с дорогами. Так, в городе уже устранили около половины проблемных точек на дорогах в разных районах.

Он также добавил, что Ассоциация городов Украины обращалась в Кабмин и центральную власть с просьбой изменить 590-е постановление. Но положительного ответа на этот счет до сих пор нет.

"Делаем все возможное и невозможное. И дальше будем обращаться к центральным властям, чтобы они изменили или отменили 590-е постановление, потому что оно не дает нам нормально работать", - добавил Филатов.