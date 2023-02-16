RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов прокомментировал массовые обыски в стране

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра прокомментировал многочисленные обыски, которые проходят по всей стране у предпринимателей, кинематографистов, архитекторов, коммунальщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

"Обыски, обыски, обыски. Новостная лента разрывается от сообщений, как люди в погонах вламываются везде, где им привиделось преступление. Не только адвокат, но и любой здравомыслящий человек знает, что сегодня в 99% случаев обыски не имеют никакого отношения к процессуальному получению доказательств. Унизить. Растоптать. Запугать. Политически предупредить, чтобы "не дергались", - написал Филатов.

Он также вспомнил, как проходили обыски на одном коммунальном предприятии по делу о проведении тендера с завышенными ценами. Правоохранителям передали документы, касающиеся закупки, которые были в открытом доступе.

"Микроавтобусы "транспортеры" с затемненными стеклами. Автоматчики. Маски. Нажали кнопочку на принтере, оформили протокол и, грохоча сапогами и лязгая автоматами, убежали. Омерзительно. А в этот момент политики рассказывают нам о справедливости", - добавил мэр Днепра.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины задержала в Херсоне бывшего руководителя железнодорожного цеха России, который ремонтировал тепловозы оккупационных эшелонов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов