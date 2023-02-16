Филатов прокомментировал массовые обыски в стране

Мэр Днепра прокомментировал многочисленные обыски, которые проходят по всей стране у предпринимателей, кинематографистов, архитекторов, коммунальщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook .

"Обыски, обыски, обыски. Новостная лента разрывается от сообщений, как люди в погонах вламываются везде, где им привиделось преступление. Не только адвокат, но и любой здравомыслящий человек знает, что сегодня в 99% случаев обыски не имеют никакого отношения к процессуальному получению доказательств. Унизить. Растоптать. Запугать. Политически предупредить, чтобы "не дергались", - написал Филатов.

Он также вспомнил, как проходили обыски на одном коммунальном предприятии по делу о проведении тендера с завышенными ценами. Правоохранителям передали документы, касающиеся закупки, которые были в открытом доступе.

"Микроавтобусы "транспортеры" с затемненными стеклами. Автоматчики. Маски. Нажали кнопочку на принтере, оформили протокол и, грохоча сапогами и лязгая автоматами, убежали. Омерзительно. А в этот момент политики рассказывают нам о справедливости", - добавил мэр Днепра.