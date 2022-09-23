Филатов предположил, почему он для России "как кость в горле"

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по установлению мира и безопасности для Украины.

Как известно, во время заседания Лавров процитировал слова Филатова о том, что после начала полномасштабного вторжения и тех массовых зверств и геноцида украинского народа, совершенного россиянами против украинцев, мы имеем полное моральное право уничтожать этих изуверов по всему миру.

Его слова были вырваны из контекста и поданы так, будто Филатов призывает уничтожать вообще всех россиян. Кроме того, городской голова Днепра обеспокоен тем фактом, что кроме врагов, заведших на него уголовные дела как в России, так и в Беларуси, "его друзей и окружение донимают украинские власти, фабрикуя новые уголовные дела".

"Я устал кричать всем без исключения киевским начальникам, чтобы они убрали из Днепра бандитов и Коломойского, а они делают вид, что оглохли. Искренне. Не понимаю. Наверное, потому, что я сделан из другого теста. Привык Родине служить, а не начальству", - написал Филатова.