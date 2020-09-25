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Філатов назвав свого головного конкурента на виборах мера в Дніпрі

Автор: РБК-Україна

Мер Дніпро Борис Філатов назвав свого основного конкурента у передвиборній боротьбі за посаду очільника міста. За його словами, як і у 2015 році, це Олександр Вілкул.

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Про це Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я і Вілкул. Всі решта мають смішний вигляд і шкода. Олександр Юрійович - сильний і гідний суперник", - зазначив мер Дніпра.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Як відомо, 24 вересня закінчився прийом документів кандидатів на вибори.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

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