Филатов: нам нужно массовое производство дронов, мы готовы вкладывать в это средства

По его словам, город готов найти механизм, чтобы вкладывать средства в массовое производство дронов.

"Мы понимаем, что разработка FPV-дронов - война будущего. Сейчас государство работает в этом направлении. Но есть бюджеты и у регионального местного самоуправления, у территориальных общин. Поэтому мы все должны объединить усилия в этом направлении. Горсовет хочет объявить гранты или конкурс, выбрать наиболее компетентного производителя и вкладывать в это средства территориального общества", - сказал Филатов.

От всех горожан во время мероприятия он также передал одному из батальонов ТРО четыре ударных дрона.

Во время демо-дня "Февраль" со всеми разработками также могли ознакомиться сами военные. Сюда были приглашены также операторы БПЛА (БПАК) и дронрейсеры, представители летных школ, инструкторы-практики и волонтерские организации.