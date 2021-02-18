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У Філадельфії сталася стрілянина: вісім людей отримали поранення

Автор: Даша Харченко

У Філадельфії, штат Пенсільванія, невідомі відкрили стрілянину. Вісім людей отримали поранення.

Про це повідомляє NBC10 Philadelphia.

Стрілянина сталася поруч з автобусною станцією та медичним центром. Вісім людей отримали поранення. Вік поранених - від 17 до 71 року. 71-річний чоловік перебуває в критичному стані. На місці стрілянини виявлено дві одиниці зброї.

Була затримана щонайменше одна людина.

Нагадаємо, 10 лютого невідомий відкрив вогонь у лікарні. Підозрюваним у стрілянині є 67-річний житель Баффало. Він був поміщений під варту. За попередніми даними слідства, причиною стало незадоволення наданою йому медичною допомогою.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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