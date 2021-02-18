У Філадельфії сталася стрілянина: вісім людей отримали поранення

Стрілянина сталася поруч з автобусною станцією та медичним центром. Вісім людей отримали поранення. Вік поранених - від 17 до 71 року. 71-річний чоловік перебуває в критичному стані. На місці стрілянини виявлено дві одиниці зброї.

Нагадаємо, 10 лютого невідомий відкрив вогонь у лікарні. Підозрюваним у стрілянині є 67-річний житель Баффало. Він був поміщений під варту. За попередніми даними слідства, причиною стало незадоволення наданою йому медичною допомогою.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.