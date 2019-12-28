Фігурантам справи про теракт в Харкові дали довічне та відпустили з-під варти

Обвинувачених у справі про теракт в Харкові біля Палацу спорту засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що Фрунзенський районний суд підтвердив, що вина в справі про теракт біля Палацу спорту доведена. Обвинувачені Віктор Тетюцький, Сергій Башликов і Володимир Дворніков отримали довічне з повною конфіскацією майна. Також повідомляється, що самі обвинувачені не присутні на засіданні, а вирок зачитувався по відеоконференції.

У той же час їм змінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Таким чином, до вступу вироку в законну силу обвинувачені будуть на свободі.

Теракт в Харкові стався 22 лютого 2015 року. Тоді в результаті вибуху радіокерованої міни загинули 5 осіб, ще 11 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше обвинувачення заявило, що Російська Федерація "принципово" вимагала від України звільнити обвинувачених у скоєнні теракту в Харкові в 2015 році для участі в обміні полоненими.

Відзначимо, сьогодні в окремих районах Донецької області заявили, що обмін полоненими з українською стороною відбудеться 29 грудня по формулі "87 на 55".

