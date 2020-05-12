Фігурантам плівок з братом Єрмака кинули гранату в машину

В ніч з понеділка на вівторок невідомі підпалили мотоцикл Дмитра Штанька і підкинули гранату в автомобіль Сергія Шумського, які є фігурантами справи про плівки Дениса Єрмака. Про це вони повідомили в коментарі "Бабелю", передає РБК-Україна.

За словами Штанько, в районі години ночі його розбудили сусіди, які помітили, як горить його мотоцикл.

"Мотоцикл згорів. Я викликав поліцію, що приїхала слідчо-оперативна група, мене допитали. Ми виявили, що є кілька свідків, зараз я їду на допит. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що ми вчора пройшли поліграф, сьогодні буде висновок", - повідомив Штанько.

Своєю чергою, Сергій Шумський повідомив, що цієї ж ночі, приблизно в той самий час йому в машину кинули гранату.

"Я про це дізнався від поліції, коли вона близько 1:30 подзвонила в мої двері. Вони запитали, чи є я власником такого автомобіля, і повідомили, що сталася неприємність. Виявилося, що молодий чоловік, який був у чорному одязі з балаклавою на обличчі, підійшов до мого автомобіля, розбив скло на місці водія і кинув туди гранату", - додав Шумський.

За його словами, це побачили кілька місцевих, які побігли за ним, але зловмиснику вдалося втекти.

"Сусіди повернулися назад у двір і побачили в моїй машині гранату. Викликали поліцію, вибухотехніків, приїжджала кінологічна служба, начальник райвідділу поліції", - розповів Шумський.

Він також уточнив, що чека в гранаті залишилася, тому вона не вибухнула. Але поки складно говорити, це помилка зловмисника, або його мета була просто налякати.

Нагадаємо, 29 березня депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував записи з Денисом Єрмаком. На відео він нібито обговорює хабаря за призначення на високі посади. Сам Денис Єрмак заперечує, що брав гроші.

Штанько і Шумський були помічниками Дениса Єрмака і також фігурують на плівках. Пізніше обидва звинуватили Андрія Єрмака в корупції й заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівалися отримати державні посади.

Правоохоронні органи відкрили кілька кримінальних справ, у тому числі на нардепа Гео Лероса.