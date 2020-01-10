Фігуранта справи про вбивство Шеремета залишили в СІЗО

Апеляційний суд Києва залишив під вартою фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Відповідне рішення оголосила головуюча суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, адвокати Антоненка просили змінити запобіжний захід підозрюваному, оскільки, на їх думку, слідство не може довести його причетність до підриву Шеремета. Зокрема, вони посилалися на висновки експертів, згідно з яким у Антоненка зріст вищий, ніж у ймовірного виконавця вбивства.

Крім того, в залі судових засідань кілька громадських діячів та волонтерів намагалися взяти Антоненка на поруки, однак суд прийняв рішення залишити його під вартою.

Нагадаємо, раніше Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом Яну Дугарь, яка підозрюється в причетності до вбивства Шеремета.

Також раніше стало відомо, що Антоненко відмовився брати участь у слідчому експерименті. У підсумку в експерименті взяла участь ще один фігурант Юлія Кузьменко. Пізніше друзі Антоненко повідомили, що він відмовився через те, що йому надали безкоштовного державного адвоката. При цьому захист заявив, що попросить про повторне проведення слідчого експерименту.