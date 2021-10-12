Фіджі відкриє кордони для вакцинованих туристів: відома дата

Фіджі відкриється для подорожей вже з 1 грудня.

Крім документів, які підтверджують щеплення проти коронавірусу, туристи будуть зобов’язані надавати негативні результати ПЛР-тесту. Також, необхідно буде здавати додатковий тест через 48 годин з моменту прибуття до країни.

Зазначається, що неповнолітні також мають змогу в'їжджати до країни разом із дорослими, які пройшли повний курс вакцинування.