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Фіджі відкриє кордони для вакцинованих туристів: відома дата

Автор: Сергій Пишкін

Фіджі планує відкрити свої кордони вже 1 грудня. В країну пускатимуть виключно повністю вакцинованих туристів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Travel+Leisure.

Фіджі відкриється для подорожей вже з 1 грудня.

Крім документів, які підтверджують щеплення проти коронавірусу, туристи будуть зобов’язані надавати негативні результати ПЛР-тесту. Також, необхідно буде здавати додатковий тест через 48 годин з моменту прибуття до країни.

Зазначається, що неповнолітні також мають змогу в'їжджати до країни разом із дорослими, які пройшли повний курс вакцинування.

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