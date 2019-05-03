ФФУ на чолі з Павелко домоглася перемоги у "справі Мораєса"

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА підтвердив право нападника донецького "Шахтаря" Жуніора Мораєса виступати за збірну України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави ФФУ Андрія Павелко.

"Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораєса за збірну України у матчах з Португалією і Люксембургом! Це перемога Мораєса і всього українського футболу!", - підкреслив він.

Павелко підкреслив, що ФФУ завжди до останнього захищатиме національну збірну та її гравців.

Нагадаємо, представники Португалії та Люксембургу, з якими збірна України зіграла перші два матчі відбору до Чемпіонату Європи, звинувачували ФФУ в порушенні правил натуралізації форварда "Шахтаря" Жуніора Мораєса.

Федерація футболу України на чолі з Андрієм Павелком з самого початку підкреслювала, що натуралізація бразильського футболіста була проведена за правилами. У підсумку КДК УЄФА підтвердив правоту ФФУ.