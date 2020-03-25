За фейки про коронавірус до відповідальності притягнули понад 20 громадян

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу 24 громадян притягнули до адміністративної відповідальності. Про це сказано у його Telegram.

За його словами, з початку карантину виявлено майже 170 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу.

"Шукачам швидкої слави в інтернеті та тим, хто генерує неправдиву інформацію наголошую. З початку обмежувальних заходів правоохоронці, фахівці з кібербезпеки, виявили майже 170 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. 24 громадян притягнули до адміністративної відповідальності", - зазначив мер.

Він поінформував, що у Києві є сім визначених лікарень для прийому та лікування інфікованих вірусом COVID-19:

• Олександрівська лікарня

• Київська міська лікарня №4

• Київська міська лікарня №9

• Київська міська дитяча лікарня № 1

• Міська дитяча клінічна інфекційна лікарня

• Міський пологовий будинок №3

• Міський пологовий будинок №5.



"Ці заклади забезпечені експрес-тестами, витратними матеріалами, необхідними засобами захисту", - зазначив Кличко.



За його словами, із госпіталізованих 20 киян отримують допомогу в Олександрівській лікарні, один - у міській клінічній лікарні номер 4.

Нагадаємо, раніше МОЗ закликало перевіряти інформацію про коронавірус і користуватися тільки надійними джерелами.

Як писало РБК-Україна, 18 березня Служба безпеки повідомила, що правоохоронці в Україні викрили 6 осіб, які поширювали фейки про коронавіруси на території країни.