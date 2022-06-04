Фейк про вбивство білорусів українцями. Лукашенко приховав правду про літак РФ

Зазначимо, Лукашенко, який надав Росії територію своєї країни для вторгнення до України, кілька днів тому публічно заявив про якусь "спецоперацію КДБ" в Україні, нагородивши співробітників спецслужб за "повернення додому білоруських громадян".

Невизнаний у світі президент Білорусі заявив, що два далекобійники були "вбиті українцями", тоді як насправді водії стали жертвами атаки російської авіації.

"На жаль, по-моєму, двом людям так і не вдалося повернутися додому, вони просто нахабно були вбиті українцями. Прийде час, ми розберемося і з ними", - сказав Лукашенко.

Трагедія трапилася ще 10 березня, через два тижні після початку повномасштабної війни. Камери відеоспостереження підприємства, де знаходилася стоянка фур, зафіксували момент авіаудару - 00:06 годин. На місці події було знайдено кілька тіл загиблих, а також поранених. Серед жертв виявилися громадяни Білорусі - водії з Мозиря Дмитро Шилець та Іван Рогов.

Літак, з якого наносилися ракетні удари по Житомирській області, того ж дня - 10 березня - був збитий українськими військовими. Його уламки і згоріле тіло пілота, який, очевидно, не зміг катапультуватися, виявлено в с.Бехи недалеко від Коростеня. Все це зафіксовано на відео, з яким вдалося ознайомитися РБК-Україна.

Фото: уламки збитого літака (РБК-Україна)

На місці аварії знайдено уламки літака, на яких поліція зафіксувала реєстраційний номер - RF-91969 (бортовий номер - 10). З публічних реєстрів відомо, що цей російський Су-25СМ належав 18 полку штурмової авіації, який базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ. За інформацією правоохоронних органів, літак раніше пілотувався полковником Олександром Заріповим.

Російський літак, як розповідав мер Коростеня Володимир Москаленко, здійснював наліт на Житомирську область з білоруських аеродромів. Тієї ночі ворожа авіація вдарила по території колишнього молокозаводу, де розташовувалася база оператора однієї з мережі заправок.