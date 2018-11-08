Фейк чи ні? Всі подробиці секс-скандалу навколо співробітника Нацполиции

Колаж РБК-Україна

Інцидент з образами та погрозами в адресу студентки від нібито поліцейського отримав продовження

Гучний секс-скандал, пов'язаний із звинуваченнями студентки Наталії Бурейко на адресу співробітника Нацполіції Олександра Варченко, обросла новими подробицями.

Так, після публікації звернення студентки КПІ в ЗМІ, багато українців припустили, що сторінка, на якій був опублікований пост, є фейковою. Правда, в цьому сумнівається відомий блогер і юрист Клим Братківський.

"У багатьох журналістів питання - друкувати новину про секс-скандал чи ні? Фейк чи ні? Нібито фейковий аккаунт дівчинки - ні, сумніваюся, дівчинка реальна. Нібито зламали сторінку дівчинки - не факт, якщо і зламали, то вона могла її відновити. Плюс є два поста. Міг бути фейковий аккаунт в Tinder - так, міг, але це потрібно довести", - відзначив Клим в Facebook.

А ось народний депутат Антон Геращенко наголосив, що Варченко і Бурейко стали жертвами добре продуманої і цинічної провокації. Політик нагадав, що Наталя підробляє в модельному агентстві, а співробітник Департаменту захисту Національної економіки поліції одружений і виховує 12-річного сина.

Наталія Бурейко (фото: facebook.com/Наталья Бурейко)

"Хакерами з використанням публічних фотографій Олександра Варченко був зареєстрований аккаунт у соціальній мережі знайомств. Потім було розпочате листування з потенційною жертвою - молодою симпатичною студенткою Наталією Бурейко. Листування почалася з традиційних загравань, але потім режисери цієї провокації стали погрожувати Наталі від імені Варченка, роблячи акцент на тому, що він як співробітник силових структур, може розправитися з дівчиною з використанням свого службового становища. У підсумку Наталя була доведена до відчаю і зробила публічну заяву про те, що їй погрожує співробітник Національної поліції", - розповів Геращенко на своїй Facebook-сторінці і закликав користувачів соціальних мереж "розвивати в собі критичне мислення і не вірити всьому, що пишуть там".

За словами екс-радника глави МВС, провокатори таким чином хотіли "втоптати в бруд сім'ю Варченко з урахуванням того, наскільки важливий пост займає його дружина (Ольга Варченко - перший заступник ДБР - Ред.)" і "порушити чергову хвилю ненависті в суспільстві до Національної поліції".

Скріншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

У той же час про ситуацію висловився сам Олександр Варченко, заявивши, що він і його родина зазнала жахливої інформаційної атаки. Варченко сказав, що "ніколи не був знайомий і не вів ніяких листувань ні в яких месенджерах з Наталією Бурейко".

"Не виключаю, що хакерами був створений аккаунт з використанням моїх фотографій і з нього велася це провокаційне листування з Наталією Бурейко. Думаю, що ця інформаційна атака пов'язана з тим, що моя цивільна дружина, Ольга Варченко, займає посаду першого заступника Голови Держбюро розслідувань і багатьом стала кісткою в горлі. Про провокації і брудні медійні атаки вона заявляла публічно буквально нещодавно. Підозрюю, що це тільки початок... Я люблю свою сім'ю і не дозволю нікому використовувати моє ім'я в цілях підлих провокацій", - заявив Варченко.

Скріншот поста (facebook.com/Олександр Варченко)

До речі, з пунктом про те, що провокація була спрямована на очорнення Ольги Варченко, не зовсім згоден Братківский.

"Тиск на його дружину - дурість. Це ніяк не впливає на його цивільну дружину, їй можуть тільки поспівчувати. Немає очевидної фейковості посту, подібні секс-скандали трапляються часто. Наприклад, хороший сім'янин, співробітник СБУ виявився педофілом, знайомився з дівчатами в "ВКонтакте", - зазначив блогер.

Скріншот поста (facebook.com/klimetin)

Як би там не було, зараз поліція з'ясовує, хто і з якою метою здійснив злочин і залякував Наталю Бурейко.

"Наталі нічого не загрожує з боку Національної поліції. Навпаки, поліцією буде зроблено все можливе для того, щоб знайти зловмисників, які влаштували цю брудну, цинічну провокацію", - наголосив Геращенко.

Скріншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, що київська студентка Наталя Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполиции Олександра Варченко у відвертих домаганнях, після яких пішли повідомлення з погрозами розправи. Також дівчина виклала фото букета квітів і коробки з курячими ногами, які їй нібито теж надіслав чиновник.

Ілюстративне фото (фото: facebook.com/Наталья Бурейко)

Раніше повідомлялося, що протягом двох років кампанія Google звільнила 48 співробітників з-за звинувачень в сексуальних домаганнях.

Відео: РБК-Україна